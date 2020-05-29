В Башкирии мужчина устроил шоу с самоподжиганием рядом со зданием мэрии

29 Май 2020 2020-05-29T12:36:25+03:00

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Сегодня утром, 29 мая, возле здания городской администрации Нефтекамска можно было наблюдать настоящее фаер-шоу. Местный житель устроил показное самосожжение: облил асфальт вокруг себя горючей жидкостью и поджег. Конечно же, рядом, будто совершенно случайно, оказались очевидцы, которые в ту же секунду примчались на помощь и спасли демонстранта.

Впрочем, как уточнили в ИА «Башинформ», все оказалось не столь однозначно. Выяснилось, что мужчина взял в аренду земельный участок в 200 «квадратов», но практически за ним не ухаживал, от чего земля заросла высокой травой. А позже городская администрация приняла решение организовать через участок пожарный проезд, что и вызвало возмущение и бурное несогласие арендатора. Именно поэтому он решился на показательное выступление перед чиновниками.

- Пожарный проезд необходим согласно предписаниям МЧС, так как на прилегающей территории строится многоквартирный жилой дом, — уточнил замглавы нефтекамской администрации по строительству Назар Саляхов. — Других объездных путей нет. Это требование пожарной безопасности.

Сейчас любителя огненных шоу разыскивает полиция, которая намерена дать его действиям юридическую оценку.

Самосожжение мужчины в Нефтекамске // 29.05.

ИСТОЧНИК KP.RU