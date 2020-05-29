Стало известно, сколько жителей Башкирии оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

29 Май 2020 2020-05-29T20:02:27+03:00

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Режим самоизоляции в Башкирии пока никто не отменял, как и штрафы за злостные нарушения. До недавних послаблений, которые утвердили в башкирском Белом доме, действовали более жесткие требования. В Объединенной пресс-службе судов Башкирии «КП-Уфа» рассказали, сколько всего жителей региона наказали за нарушение режима полной самоизоляции. Напомним, с 12 мая в республике действует масочный режим – за появление в общественных местах без маски и перчаток также могут привлечь к ответственности.

- Всего за период с 1 апреля по 28 мая включительно было составлено 14094 протокола по статье 20.6.1 КоАПП РФ. Как известно, это нарушение режима полной самоизоляции. Суды республики рассмотрели 8611 дел и вынесли решения о назначении штрафа по 4649 из них. Это значит, что граждане были признаны нарушителями и их вина была доказана. При этом суды вынесли предупреждение по 3608 делам – в этом случае гражданин также был признан нарушителем, но наказанием стало предупреждение, - рассказали «Комсомолке» в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU