В Башкирии снова ослабили режим самоизоляции: что изменилось

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:05:17+03:00

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В Башкирии снова изменились условия режима самоизоляции. Соответствующий указ уже подписал глава региона Радий Хабиров. Это связано с тем, что эпидемия коронавируса в стране и в республике вышла на плато, и постепенно все предприятия начинают работать. При этом очень важно соблюдать строгие правила безопасности и профилактики, чтобы снова не произошла вспышка заболевания. Для этого региональный Роспотребнадзор до конца года разработал методические указания, касающиеся работы спортивных учреждений, общественного питания, детских и оздоровительных лагерей, работы школ и ЕГЭ.

Так, например, в Башкирии разрешается тренироваться спортсменам-сборникам. Но при посещении их будут действовать жесткие правила: исключить близкий контакт между посетителями, держать между ними социальную дистанцию, тщательно дезинфицировать и проветривать помещение, обязательное ношение масок и измерение температуры у работников и посетителей, установить повсюду дозаторы с антисептиками. Также прибывшим в аэропорт Уфы теперь не нужно сидеть 14 дней на самоизоляции.

С 1 ИЮНЯ ОТКРЫВАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

с 1 июня в республике, наконец, открываются торговые центры. Правда, с небольшой оговоркой - фудкорты, кинотеатры, детские комнаты остаются закрытыми.

- Я обещал представителям бизнеса, что торговые центры при благополучном развитии ситуации с коронавирусом будут открыты. С сегодняшнего дня мы их отрываем. Мы разрешаем работу только предприятиям торговли. Все системы общественного питания, фудкорты, кинотеатры, детские и развлекательные комнаты категорически должны быть закрыты – только продажи. Этот указ мы подпишем к часу дня, - уточнил Радий Хабиров во время очередного оперативного совещания в правительстве республики.

Что касается лиц старше 65-ти лет и с хроническими заболеваниями, пока для них сохраняется режим самоизоляции: по возможности им стоит оставаться дома или самоизолироваться на дачу. И, конечно, не стоит забывать про масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU