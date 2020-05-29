2020-05-29T07:45:57+03:00
Общество

В Уфе на пару дней перекроют участок на одной из оживленных улиц

Это связано с укладкой канализации и сетей водоснабжения
Яна БАЗЕКИНА
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Улицу перекроют до вечера 31 маяУлицу перекроют до вечера 31 маяФото: Андрей МИРЕЙКО
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В Уфе временно перекроют участок улицы Кирова возле дома №130. Как рассказали в городской администрации, это вынужденная мера: на этом участке будут проводиться строительно-монтажные работы по обустройству сетей водоснабжения и канализации. Ограничение движения транспорта продлится два дня: с 20.00 часов 29 мая по 20.00 часов 31 мая.

В городской администрации извинились перед уфимцами за причиненные временные неудобства и посоветовали заранее планировать свой маршрут, чтобы не попасть в неудобную ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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