Житель Башкирии лишился 150 тысяч рублей после встречи с незнакомцами

28 Май 2020 2020-05-28T19:01:33+03:00

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На днях в полицию обратился житель города Октябрьский, который рассказал сотрудникам МВД душераздирающую историю. По словам молодого человека, в августе прошлого года он стал жертвой неизвестных вымогателей. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, несчастный не смог оказать сопротивление двоим неизвестным и лишился 150 тысяч рублей.

По словам собеседника, сотрудники полиции провели настоящую спецоперацию, в результате которой разыскали и задержали двоих местных парней. У них дома провели обыск и доставили в полицейский участок. Сейчас они арестованы, возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU