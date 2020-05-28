2020-05-28T19:01:33+03:00
Происшествия

Житель Башкирии лишился 150 тысяч рублей после встречи с незнакомцами

Сейчас подозреваемых задержала полиция
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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На днях в полицию обратился житель города Октябрьский, который рассказал сотрудникам МВД душераздирающую историю. По словам молодого человека, в августе прошлого года он стал жертвой неизвестных вымогателей. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, несчастный не смог оказать сопротивление двоим неизвестным и лишился 150 тысяч рублей.

По словам собеседника, сотрудники полиции провели настоящую спецоперацию, в результате которой разыскали и задержали двоих местных парней. У них дома провели обыск и доставили в полицейский участок. Сейчас они арестованы, возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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