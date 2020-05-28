Стало известно, сколько в Башкирии больниц закрыли на карантин из-за коронавируса

28 Май 2020 2020-05-28T18:14:20+03:00

Об этом рассказали на традиционном брифинге в минздраве республики

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Сегодня, 28 мая, на традиционном брифинге по борьбе с коронавирусом в минздраве Башкирии рассказил о закрытии на карантин больниц в республике. Представитель Роспотребнадзора Венер Изикаев заявил, что на сегодняшний день в регионе закрыты девять больниц.

В частности, под карантин попали Ирандыкская амбулатория Баймакской ЦРБ, терапевтическое отделение №3 в Иглинской ЦРБ, хирургический корпус городской больницы №1 в Стерлитамаке, провизорное отделение Кушнаренковской ЦРБ и психиатричекое отделение Белебеевской городской больницы.

По словам Венера Изикаева, на это неделе карантин ввели также в инфекционном отделении Большеустьикинской ЦРБ, провизорном отделении Кармаскалинской ЦРБ, в хирургическом, инфекционном и терапевтическом отделениях ЦРБ в Бижбуляке, а также в неврологическом отделении больницы в Туймазах.

ИСТОЧНИК KP.RU