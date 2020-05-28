2020-05-28T17:25:47+03:00
Экономика

Количество безработных в Башкирии может достигнуть 100 тысяч человек

Такие цифры озвучила вице-премьер правительства республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Елена СтепановаФото: Елена Степанова
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Сегодня, 28 мая, во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве с докладом о положении дел на рынке труда выступила вице-премьер Ленара Иванова. Он дала собственный прогноз по количеству безработных в Башкирии. Ранее она уже говорила, что в регионе количество безработных выросло в 3,3 раза.

Все дело в том, что федеральные власти планируют увеличить минимальный размер пособия по безработице в три раза – до 4,5 тысяч рублей.

- Это невероятная нагрузка (на бюджет. - Ред), - заявила вице-премьер.

По прогнозу министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии скоро количество безработных может достичь рекордной цифры в 100 тысяч человек. По словам Ивановой, по состоянию на 25 мая в Центрах занятости по всей республике безработными уже признаны более 60 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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