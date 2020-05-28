«Сейчас буду по ногам стрелять!»: в Башкирии конфликт между сельскими жителями и арендаторами пруда обернулся стрельбой

28 Май 2020 2020-05-28T16:38:49+03:00

Один из участников обратился в полицию с заявлением

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На днях в одном из сел Абзелиловского района Башкирии между местным предпринимателем и сельчанами произошел конфликт, который в итоге обернулся стрельбой. Один из участников снял происходящее на камеру мобильного телефона и выложил ролик в социальные сети.

На видео видно, как группа молодых людей стоит на берегу пруда, а в воде около лодки мужчина достает пистолет и делает выстрел в воздух. Он кричит парням, чтобы те отошли от берега, где, по всей видимости, лежали сети с рыбой. Известно, что стрелявший мужчина – сотрудник местного бизнесмена, который арендует пруд, чтобы разводить там рыбу.

Увидев, что молодые люди не собираются бежать со всех ног, мужчина начинает себя вести еще более агрессивно.

- Отошли, я сказал! Сейчас буду по ногам стрелять! Я дурак! – кричит стрелок. – Предупредительный выстрел в воздух уже сделал!

Заканчивается видео крепким словом в адрес стрелка. Известно, что один из молодых людей, уроженец села Ташбулатово, написал заявление в полицию. В свою очередь, представители арендатора заявили, что местные жители пытались украсть сети с рыбой. Поэтому охранник и вступил в конфликт.

Стрельба на берегу озера в Башкирии // 28.05.

ИСТОЧНИК KP.RU