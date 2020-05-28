2020-05-28T16:38:49+03:00
Общество

«Сейчас буду по ногам стрелять!»: в Башкирии конфликт между сельскими жителями и арендаторами пруда обернулся стрельбой

Один из участников обратился в полицию с заявлением
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

На днях в одном из сел Абзелиловского района Башкирии между местным предпринимателем и сельчанами произошел конфликт, который в итоге обернулся стрельбой. Один из участников снял происходящее на камеру мобильного телефона и выложил ролик в социальные сети.

На видео видно, как группа молодых людей стоит на берегу пруда, а в воде около лодки мужчина достает пистолет и делает выстрел в воздух. Он кричит парням, чтобы те отошли от берега, где, по всей видимости, лежали сети с рыбой. Известно, что стрелявший мужчина – сотрудник местного бизнесмена, который арендует пруд, чтобы разводить там рыбу.

Увидев, что молодые люди не собираются бежать со всех ног, мужчина начинает себя вести еще более агрессивно.

- Отошли, я сказал! Сейчас буду по ногам стрелять! Я дурак! – кричит стрелок. – Предупредительный выстрел в воздух уже сделал!

Заканчивается видео крепким словом в адрес стрелка. Известно, что один из молодых людей, уроженец села Ташбулатово, написал заявление в полицию. В свою очередь, представители арендатора заявили, что местные жители пытались украсть сети с рыбой. Поэтому охранник и вступил в конфликт.

Стрельба на берегу озера в Башкирии // 28.05.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Башкирии лишился 150 тысяч рублей после встречи с незнакомцами
Стало известно, сколько в Башкирии больниц закрыли на карантин из-за коронавируса
Количество безработных в Башкирии может достигнуть 100 тысяч человек
Водители на удаленке: 5G впервые в России используется на беспилотных БЕЛАЗах
ВТБ запустил рефинансирование автокредитов с отсрочкой платежей
Число клиентов в офисах ВТБ выросло на 20%
ВТБ на 80% увеличил число пользователей новых пакетов услуг РКО
«Сейчас буду по ногам стрелять!»: в Башкирии конфликт между сельскими жителями и арендаторами пруда обернулся стрельбой
В Башкирии в садовом товариществе ввели карантин из-за опасного вируса
Верховный суд Башкирии перенес заседание по делу о групповом изнасиловании в уфимском отделе МВД
Над студенткой из Башкирии надругались в ее собственном доме
В Башкирии женщина за рулем иномарки погибла в аварии на глазах у двухлетнего ребенка
В каких городах и больницах Башкирии лечатся пациенты с коронавирусом
Стало известно, в каких вузах Башкирии были зараженные коронавирусом студенты
В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали, как будут работать фитнес-клубы и бассейны
Глава Башкирии пригрозил директорам школ увольнением, если ученики устроят массовые гуляния на последний звонок
«Ситуация не простая»: глава Башкирии заявил, что коронавирус подбирается к членам правительства
В Башкирии за сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 79 человек
Вахтовики из Башкирии устроили бунт в обсерваторе в Татарстане
В Башкирии в первые дни лета ожидается резкое похолодание
В Уфе бывшего сотрудника Росреестра обвиняют в превышении полномочий
В Башкирии на сельской дороге перевернулась легковушка, водитель погиб
В Башкирию вернулись еще 139 вахтовиков из Якутии
В Уфе на заводе УМПО подозревают вспышку коронавируса
Коронавирус в Башкирии, последние новости на 28 мая 2020 года: медики из РКБ стали донорами иммунной плазмы, а в уфимском СИЗО опасаются вспышки заболевания
В Уфе росгвардейцы спасли велосипедиста, у которого случился приступ эпилепсии
В Башкирии ураганный ветер едва не сдул крышу с больницы
После ночи со случайной знакомой житель Башкирия лишился телефона и продуктовых запасов
У одного из арестантов в уфимском СИЗО подозревают коронавирус