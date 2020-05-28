2020-05-28T16:03:18+03:00
Общество

В Башкирии в садовом товариществе ввели карантин из-за опасного вируса

Вспышку заболевания обнаружили совсем недавно
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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На днях на территории садового товарищества «Локомотив-4» в Чишминском районе Башкирии обнаружили вспышку заболевания бешенством. Как сообщает Россельхознадзор по Башкирии, зараженную опасным вирусом собаку обнаружили там еще 20 мая. Теперь в садах официально введен карантин по бешенству домашних животных.

Чтобы остановить распространение бешенства, на территории всего садового товарищества теперь запрещено торговать домашними животными, проводить выставки собак и кошек, выводку и натаску собак, а также вывоз животных за пределы зоны карантина. Также нельзя отлавливать диких животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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