2020-05-28T12:20:25+03:00
Общество

Глава Башкирии пригрозил директорам школ увольнением, если ученики устроят массовые гуляния на последний звонок

Выпускники должны провести свой праздник дома
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Директорам школ грозит увольнение, если их ученики устроят массовые гуляния на последний звонокДиректорам школ грозит увольнение, если их ученики устроят массовые гуляния на последний звонок
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Глава Башкирии Радий Хабиров пригрозил директорам школ увольнением, если ученики будут устраивать массовые гуляния в день последнего звонка. Праздник у школьников состоится уже завтра, 29 мая.

«Персональная ответственность директоров. Сразу предупреждаю: если я узнаю, что какой-то класс собрался и отмечал 29-е, директор будет уволен. Это их забота. Пусть школьники пожалеют директоров, и директора пусть очень ответственно подойдут к этой истории. Это не шутки, это серьезнейшие противоэпидемиологические мероприятия. На это внимание очень серьезное обратите», – сказал Хабиров на онлайн-оперативке правительства.

Руководитель республики призвал не повторять опыт 9 мая, когда «часть людей вышла на улицы», в результате чего в Башкирии сейчас фиксируется рост количества подтврежденных случаев коронавируса.

Напомним, в день последнего звонка в регионе введен полный запрет на продажу алкоголя в розничных магазинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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