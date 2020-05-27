2020-05-27T15:33:52+03:00
Общество

Уфимская медсестра выиграла в лотерею загородный дом за 700 тысяч рублей

Приз женщина забрала деньгами, а часть потратила на благотворительность
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: пресс-служба "Столото"Фото: пресс-служба "Столото"
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Медсестра из Уфы Регина Осипова неожиданно для самой себя выиграла в лотерею ценный приз – загородный дом общей стоимостью около 700 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе «Столото», уфимка увидела рекламу лотереи в соцсетях, установила мобильное приложение и купила несколько лотерейных билетов.

- Обычно я не читаю сообщения на телефоне, но оповещение о выигрыше заметила сразу. Когда увидела приз в личном кабинете, растерялась. Трясущими руками набрала номер мужа и рассказала о победе. Думаю, такие же эмоции испытывают люди, занимающиеся экстремальными видами спорта, - не может сдержать своей радости уфимка.

Как рассказала сама Регина, приз она предпочла забрать деньгами, часть из которых пожертвовала на благотворительность, а также помогла своим родителям, которые давно мечтали о ремонте в доме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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