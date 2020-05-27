Уфимка пожаловалась, что ее трое суток избивали палками в клинике, когда лечили от запоя

27 Май 2020 2020-05-27T14:12:26+03:00

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Уфимка Гульнара Б. собирается подавать в суд на частную клинику, в которой проходила лечение от запоя. По словам женщины, ее там жестоко избивали палками медсестры. Синяками и кровоподтеками покрыты все тело, руки и ноги, а глаза едва открываются из-за гематом.

Как рассказала уфимка в беседе с телеканалом «РенТВ», в частную клинику по лечению алкоголизма ее привел муж. Клинику искали в интернете по отзывам, муж оплатил палату и питание, а когда приехал забирать жену домой – не поверил своим глазам. Гульнара утверждает, что ее били палками – предположительно, швабрами. А чтобы женщина не сопротивлялась – медики накачивали ее психотропными препаратами и продолжали издевательства.

А вот главврач клиники в шоке от подобных обвинений. Он утверждает, что уфимка поступила в клинику сильно пьяной и уже избитой. Никто пациентку, конечно, и пальцем не трогал – зато сама она много раз падала с кровати. Это могут подтвердить и другие пациенты, и камера видеонаблюдения в приемном покое.

Впрочем, никакие доводы Гульнара и слышать не хочет: она утверждает, что врачи довели ее до предынфарктного состояния, и сейчас собирается писать заявление в прокуратуру, следственный комитет и суд.

ИСТОЧНИК KP.RU