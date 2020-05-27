2020-05-27T16:19:01+03:00
Звезды

Ильдар Абдразаков поздравил своего уфимского педагога в прямом эфире программы «Вечерний Ургант»

Всемирно известный оперный бас впервые появился в популярной программе Первого канала, где исполнил «Подмосковные вечера» под аккомпанемент ведущего
Мила КИЯН
Поделиться:
Фото: vk.comФото: vk.com
Изменить размер текста:

Сегодня, 27 мая, знаменитый уфимский педагог по вокалу Миляуша Галеевна Муртазина отмечает день рождения – ей исполнилось 94 года. Самым первым профессора, воспитавшего целое созвездие первоклассных артистов, поздравил ее самый именитый ученик – оперный бас Ильдар Абдразаков. Причем, сделал это артист в прямом эфире программы Первого канала «Вечерний Ургант», гостем которой он стал впервые.

В свою очередь Иван Ургант поздравил Ильдара с рождением сына Амира, которому как раз в этот день исполнился один месяц. В студии народный артист Башкирии появился вместе с известным российским предпринимателем и меценатом Михаилом Куснировичем, учредителем открытого фестиваля искусств «Черешневый лес», которому этом году пройдет уже в двадцатый раз.

Как выяснилось, башкирский бас примет участие в юбилейном концерте фестиваля, получившего название «Оптимистические выступления», который состоится 31 мая в Москве в режиме онлайн. Начало трансляции в 23.00 на Первом канале. Напоследок Иван Ургант попросил Ильдара исполнить что-нибудь для телезрителей и артист спел советский хит «Подмосковные вечера» под аккомпанемент рояля, за который сел сам ведущий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В каких городах и больницах Башкирии лечатся пациенты с коронавирусом
«Социалка» у энергетиков – на уровне
Уфимская медсестра выиграла в лотерею загородный дом за 700 тысяч рублей
Поиски 39-летнего уфимца, пропавшего месяц назад, завершились трагедией
Уфимка пожаловалась, что ее трое суток избивали палками в клинике, когда лечили от запоя
ВТБ запустил онлайн-регистрацию недвижимых залогов для корпоративного бизнеса
ВТБ запустил электронную регистрацию сделок с готовым жильем
В уфимской мэрии опровергли информацию об отмене популярных автобусных маршрутов
Ильдар Абдразаков поздравил своего уфимского педагога в прямом эфире программы «Вечерний Ургант»
В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за надвигающегося урагана
В одном из магазинов в Башкирии горожане устроили давку за дешевыми кастрюлями
В Башкирии за ночь в пожарах погибли мужчина и женщина
В Башкирии за сутки число заболевших коронавирусом снова увеличилось на 91
В Башкирии исчезнут «наливайки» в жилых домах
В Башкирии престарелые супруги на «шестерке» врезались в бетонный забор
В Башкирии запретят продажу алкоголя в день Последнего звонка
Мешала учить уроки: в Башкирии осудили старшеклассницу, утопившую младшую сестренку в тазике
В Башкирии с коронавирусом госпитализировано 846 человек: в каких больницах они лежат
В Башкирии поиски пропавшего в прошлом году мужчины завершились трагедией