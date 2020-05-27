Ильдар Абдразаков поздравил своего уфимского педагога в прямом эфире программы «Вечерний Ургант»

27 Май 2020 2020-05-27T16:19:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 27 мая, знаменитый уфимский педагог по вокалу Миляуша Галеевна Муртазина отмечает день рождения – ей исполнилось 94 года. Самым первым профессора, воспитавшего целое созвездие первоклассных артистов, поздравил ее самый именитый ученик – оперный бас Ильдар Абдразаков. Причем, сделал это артист в прямом эфире программы Первого канала «Вечерний Ургант», гостем которой он стал впервые.

В свою очередь Иван Ургант поздравил Ильдара с рождением сына Амира, которому как раз в этот день исполнился один месяц. В студии народный артист Башкирии появился вместе с известным российским предпринимателем и меценатом Михаилом Куснировичем, учредителем открытого фестиваля искусств «Черешневый лес», которому этом году пройдет уже в двадцатый раз.

Как выяснилось, башкирский бас примет участие в юбилейном концерте фестиваля, получившего название «Оптимистические выступления», который состоится 31 мая в Москве в режиме онлайн. Начало трансляции в 23.00 на Первом канале. Напоследок Иван Ургант попросил Ильдара исполнить что-нибудь для телезрителей и артист спел советский хит «Подмосковные вечера» под аккомпанемент рояля, за который сел сам ведущий.

ИСТОЧНИК KP.RU