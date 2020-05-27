2020-05-27T09:27:06+03:00
Происшествия

В Башкирии престарелые супруги на «шестерке» врезались в бетонный забор

Оба пенсионера с травмами сейчас находятся в больнице
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
Изменить размер текста:

Серьезная авария произошла накануне днем в Салавате. На улице Вокзальной старенькая «шестерка» неожиданно потеряла управление, вылетела в кювет и врезалась в железобетонный забор. На помощь бросились очевидцы, которые вызвали скорую и сотрудников ГИБДД.

Как рассказали в республиканской Госавтоинспекции, за рулем автомобиля находился 83-летний местный житель, а рядом на переднем пассажирском сиденье – его 79-летняя супруга. Оба они получили травмы и были госпитализированы. Из-за чего же произошла авария, сейчас выясняют дорожные полицейские.

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 9 автомобильных аварий, в которых 10 человек получили травмы, - добавили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В одном из магазинов в Башкирии горожане устроили давку за дешевыми кастрюлями
В Башкирии за ночь в пожарах погибли мужчина и женщина
В Башкирии за сутки число заболевших коронавирусом снова увеличилось на 91
В Башкирии исчезнут «наливайки» в жилых домах
В Башкирии престарелые супруги на «шестерке» врезались в бетонный забор
В Башкирии запретят продажу алкоголя в день Последнего звонка
Мешала учить уроки: в Башкирии осудили старшеклассницу, утопившую младшую сестренку в тазике
В Башкирии с коронавирусом госпитализировано 846 человек: в каких больницах они лежат
В Башкирии поиски пропавшего в прошлом году мужчины завершились трагедией
В Уфе до 2 июня полностью перекрыли участок на улице Комсомольской
На уфимца заявили в полицию за секс с 14-летней девочкой на вписке
Власти Уфы сообщили, когда запустят городские фонтаны
Житель Башкирии удерживал своего знакомого на рельсах, пока того не переехал поезд
В Уфе 2 июня отменят популярные автобусные маршруты
Фильмы и сериалы 2 месяца бесплатно в Билайн ТВ
ФК «Уфа» могут купить зарубежные инвесторы – один из них владеет английским грандом
Благотворительный телемарафон «Мы вместе ради детей»
Вахтовик из Башкирии потерял 365 тысяч рублей, установив на телефон приложение
ТПП РБ приглашает принять участие в вебинаре «Введение в Гаагскую систему»
Мэр Уфы попросил горожан «не создавать ажиотаж» в день открытия кладбищ
В Башкирию придет сильная жара и грозы
Извращенец из Башкирии совратил девочку, находясь в сотнях километров от нее
Новый прокурор Башкирии за год заработал меньше своих замов
В Башкирии коронавирусом заразилось более трехсот медиков
В Башкирии еще больше семей смогут получить ежемесячные пособия на детей
«Такой позор!»: уфимцев возмутил полуголый мужчина в центре города
В Башкирии за неделю наказали 2,5 тысячи нарушителей самоизоляции
Стало известно, сколько жителей Башкирии потеряли работу из-за коронавируса
В правительстве Башкирии произошли кадровые перестановки