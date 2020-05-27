В Башкирии престарелые супруги на «шестерке» врезались в бетонный забор

27 Май 2020 2020-05-27T09:27:06+03:00

Оба пенсионера с травмами сейчас находятся в больнице

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Серьезная авария произошла накануне днем в Салавате. На улице Вокзальной старенькая «шестерка» неожиданно потеряла управление, вылетела в кювет и врезалась в железобетонный забор. На помощь бросились очевидцы, которые вызвали скорую и сотрудников ГИБДД.

Как рассказали в республиканской Госавтоинспекции, за рулем автомобиля находился 83-летний местный житель, а рядом на переднем пассажирском сиденье – его 79-летняя супруга. Оба они получили травмы и были госпитализированы. Из-за чего же произошла авария, сейчас выясняют дорожные полицейские.

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 9 автомобильных аварий, в которых 10 человек получили травмы, - добавили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU