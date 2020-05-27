В Башкирии запретят продажу алкоголя в день Последнего звонка

27 Май 2020 2020-05-27T08:39:33+03:00

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Уже в эту пятницу, 29 мая, состоится самое долгожданное событие для старшеклассников – Последний звонок. Вот только никаких белых фартуков и бантиков, слез и объятий с любимыми педагогами и песен под гитару до утра в этом году не предвидится. Из-за эпидемии коронавируса было принято решение провести Последний звонок в режиме онлайн, а всякие встречи и выезды на природу группами запретить.

Традиционно по решению властей в этот день в республике запрещалась розничная продажа алкоголя. Как уточнили в уфимской городской администрации, в этом году ничего не изменилось. Несмотря на новый дистанционный формат самого торжественного мероприятия, купить спиртное в магазинах будет нельзя. На рестораны, кафе и бары этот запрет не распространяется, вот только работают из них все из-за того же коронавируса далеко не все.

ИСТОЧНИК KP.RU