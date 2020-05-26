2020-05-26T20:34:14+03:00
Общество

В Башкирии с коронавирусом госпитализировано 846 человек: в каких больницах они лежат

В одной из уфимских клиник лечатся 125 пациентов с COVID-19
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В больницах Башкирии с диагнозом коронавирусная инфекция сейчас лежат 846 человек (из них тяжелых 39 и семеро - на ИВЛ). В Минздраве республики рассказали, в каких медучреждениях больше всего больных.

В «лидерах» остаются лечебницы Уфы. В одной только 18-й больнице под присмотром врачей находятся 125 ковидных пациентов. В РКБ имени Куватова размещено 62 человека с коронавирусом, в клинике БГМУ – 61, ГКБ №8 – 50, РКИБ – 39, в ГКБ №5 – 33, в ГКБ Демского района – 25, в ГКБ №10 – 12 и №13 – 10.

Статистика по другим городам следующая: в ГБ Нефтекамска лечатся 70 пациентов с коронавирусом, в ГБ Салавата – 40, в ЦГБ Кумертау – 37, в стерлитамакских ГБ №2 и №4 – 24 и 14 больных соответственно. В списке городских больниц с наибольшим количеством инфицированных так же значатся ГБ №1 Октябрьского (11) и ЦГБ Баймака (7).

Далее следует ряд центральных районных больниц: Ишимбайская (20), Чишминская (16), Верхне-Татышлинская (15), Дюртюлинская и Месягутовская (по 14), Исянгуловская и Туймазинская (по 11), Бирская (10), Белорецкая и Верхнеяркеевская (по 9), Кигинская (7), Акъярская и Мелеузовская (по 6).

Напомним, всего на территории Башкирии подтвреждено 2851 случай коронавирусной инфекции. Выздоровело от заразы 902 человек, умерло – 18.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии с коронавирусом госпитализировано 846 человек: в каких больницах они лежат
В Башкирии поиски пропавшего в прошлом году мужчины завершились трагедии
В Уфе до 2 июня полностью перекрыли участок на улице Комсомольской
На уфимца заявили в полицию за секс с 14-летней девочкой на вписке
Власти Уфы сообщили, когда запустят городские фонтаны
Житель Башкирии удерживал своего знакомого на рельсах, пока того не переехал поезд
В Уфе 2 июня отменят популярные автобусные маршруты
Фильмы и сериалы 2 месяца бесплатно в Билайн ТВ
ФК «Уфа» могут купить зарубежные инвесторы – один из них владеет английским грандом
Благотворительный телемарафон «Мы вместе ради детей»
Вахтовик из Башкирии потерял 365 тысяч рублей, установив на телефон приложение
ТПП Башкирии поможет бизнесу попасть в Гаагскую систему
Мэр Уфы попросил горожан «не создавать ажиотаж» в день открытия кладбищ
В Башкирию придет сильная жара и грозы
Извращенец из Башкирии совратил девочку, находясь в сотнях километров от нее
Новый прокурор Башкирии за год заработал меньше своих замов
В Башкирии коронавирусом заразилось более трехсот медиков
В Башкирии еще больше семей смогут получить ежемесячные пособия на детей
«Такой позор!»: уфимцев возмутил полуголый мужчина в центре города
В Башкирии за неделю наказали 2,5 тысячи нарушителей самоизоляции
Стало известно, сколько жителей Башкирии потеряли работу из-за коронавируса
В правительстве Башкирии произошли кадровые перестановки