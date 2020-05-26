В Башкирии с коронавирусом госпитализировано 846 человек: в каких больницах они лежат

26 Май 2020 2020-05-26T20:34:14+03:00

В одной из уфимских клиник лечатся 125 пациентов с COVID-19

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В больницах Башкирии с диагнозом коронавирусная инфекция сейчас лежат 846 человек (из них тяжелых 39 и семеро - на ИВЛ). В Минздраве республики рассказали, в каких медучреждениях больше всего больных.

В «лидерах» остаются лечебницы Уфы. В одной только 18-й больнице под присмотром врачей находятся 125 ковидных пациентов. В РКБ имени Куватова размещено 62 человека с коронавирусом, в клинике БГМУ – 61, ГКБ №8 – 50, РКИБ – 39, в ГКБ №5 – 33, в ГКБ Демского района – 25, в ГКБ №10 – 12 и №13 – 10.

Статистика по другим городам следующая: в ГБ Нефтекамска лечатся 70 пациентов с коронавирусом, в ГБ Салавата – 40, в ЦГБ Кумертау – 37, в стерлитамакских ГБ №2 и №4 – 24 и 14 больных соответственно. В списке городских больниц с наибольшим количеством инфицированных так же значатся ГБ №1 Октябрьского (11) и ЦГБ Баймака (7).

Далее следует ряд центральных районных больниц: Ишимбайская (20), Чишминская (16), Верхне-Татышлинская (15), Дюртюлинская и Месягутовская (по 14), Исянгуловская и Туймазинская (по 11), Бирская (10), Белорецкая и Верхнеяркеевская (по 9), Кигинская (7), Акъярская и Мелеузовская (по 6).

Напомним, всего на территории Башкирии подтвреждено 2851 случай коронавирусной инфекции. Выздоровело от заразы 902 человек, умерло – 18.

ИСТОЧНИК KP.RU