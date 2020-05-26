В Уфе до 2 июня полностью перекрыли участок на улице Комсомольской
В Уфе перекрыли участок на улице Комсомольской. Речь идет об отрезке от Города Галле до 50 лет СССР – здесь до 2 июня введено ограничение движения транспорта на всех полосах. Об этом сообщает уфимская администрация.
Перекрытие дороги связано с реконструкцией улицы. Дорожники сейчас ведут работы по строительству ливневого коллектора и устройству газопровода. В мэрии отметили, что ранее проезжай часть на этом участке была перекрыта только наполовину, однако «в целях обеспечения безопасности дорожного движения» было принято решение закрыть все четыре полосы.
«Уфимцев и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с дорожными работами, и рекомендуют заранее планировать свой маршрут или воспользоваться альтернативными путями», – добавили в пресс-службе городской администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU