2020-05-26T19:57:11+03:00
Общество

В Уфе до 2 июня полностью перекрыли участок на улице Комсомольской

Ограничение связано с работами по строительству ливневого коллектора
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
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В Уфе перекрыли участок на улице Комсомольской. Речь идет об отрезке от Города Галле до 50 лет СССР – здесь до 2 июня введено ограничение движения транспорта на всех полосах. Об этом сообщает уфимская администрация.

Перекрытие дороги связано с реконструкцией улицы. Дорожники сейчас ведут работы по строительству ливневого коллектора и устройству газопровода. В мэрии отметили, что ранее проезжай часть на этом участке была перекрыта только наполовину, однако «в целях обеспечения безопасности дорожного движения» было принято решение закрыть все четыре полосы.

«Уфимцев и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с дорожными работами, и рекомендуют заранее планировать свой маршрут или воспользоваться альтернативными путями», – добавили в пресс-службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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