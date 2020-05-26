2020-05-26T18:46:21+03:00
Общество

Власти Уфы сообщили, когда запустят городские фонтаны

Они начнут работать в самом начале лета
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
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Власти Уфы назвали дату запуска городских фонтанов. 21 объект начнет работать уже 1 июня. Об этом, в частности, сообщил начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустем Хамитов во время оперативки в мэрии.

Фонтаны было решено запустить на месяц позже обычного из-за профилактики распространения коронавирусной инфекции. Расконсервацией декоративных сооружений занимается «Горзеленхоз». Специалисты ведомства отмывают чаши фонтанов от мусора и грязи, чистят насосные станции, проводят ревизию и смазку деталей.

Пробный запуск фонтанов пройдет 30 мая. Объекты будут работать согласно индивидуальному графику – в наиболее посещаемых местах города до 12 ночи.

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин поручил установить возле всех фонтанов стенды с обращением соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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