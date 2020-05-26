Власти Уфы сообщили, когда запустят городские фонтаны
Власти Уфы назвали дату запуска городских фонтанов. 21 объект начнет работать уже 1 июня. Об этом, в частности, сообщил начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустем Хамитов во время оперативки в мэрии.
Фонтаны было решено запустить на месяц позже обычного из-за профилактики распространения коронавирусной инфекции. Расконсервацией декоративных сооружений занимается «Горзеленхоз». Специалисты ведомства отмывают чаши фонтанов от мусора и грязи, чистят насосные станции, проводят ревизию и смазку деталей.
Пробный запуск фонтанов пройдет 30 мая. Объекты будут работать согласно индивидуальному графику – в наиболее посещаемых местах города до 12 ночи.
Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин поручил установить возле всех фонтанов стенды с обращением соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
ИСТОЧНИК KP.RU