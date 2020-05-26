Житель Башкирии удерживал своего знакомого на рельсах, пока того не переехал поезд

26 Май 2020 2020-05-26T18:16:04+03:00

Мужчину отправили в тюрьму на 10 лет

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В Башкирии суд вынес приговор мужчине, который с особой жестокостью убил своего знакомого на железной дороге. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте.

Преступление произошло вечером 22 октября 2018 года в Белорецком районе. Двое приятелей выпивали распивали алкоголь рядом с железной дорогой. В какой-то момент между знакомыми вспыхнул словесный конфликт, в ходе которого осужденный схватил собутыльника, уложил его поперек колеи железнодорожного полотна и удерживал до подхода пассажирского поезда.

«Членами локомотивной бригады применялось экстренное торможение, но ввиду близкого расстояния наезд предотвратить не удалось. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм», – рассказали в правоохранительном органе.

Суд приговорил убийцу к десяти годам лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU