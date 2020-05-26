В Уфе 2 июня отменят популярные автобусные маршруты
Они были популярны у жителей Затона
Оба маршрута будут упразднены 2 июня
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Власти башкирской столицы приняли решение отменить автобусные маршруты, популярные у жителей Затона. Речь идет о рейсах регулярных перевозок №30 «кл» («ул. Лётчиков – Торговый комплекс «Центральный») и №30 «л» («ул. Лётчиков – Башкирский государственный университет»). Оба маршрута будут упразднены второго июня текущего года.
«Они будут исключены из Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа», – следует из сообщения Управления транспорта и связи на сайте уфимской администрации.
С чем именно связано такое решение, не уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU