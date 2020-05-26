2020-05-26T17:37:45+03:00
Общество

В Уфе 2 июня отменят популярные автобусные маршруты

Они были популярны у жителей Затона
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Оба маршрута будут упразднены 2 июняОба маршрута будут упразднены 2 июня
Изменить размер текста:

Власти башкирской столицы приняли решение отменить автобусные маршруты, популярные у жителей Затона. Речь идет о рейсах регулярных перевозок №30 «кл» («ул. Лётчиков – Торговый комплекс «Центральный») и №30 «л» («ул. Лётчиков – Башкирский государственный университет»). Оба маршрута будут упразднены второго июня текущего года.

«Они будут исключены из Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа», – следует из сообщения Управления транспорта и связи на сайте уфимской администрации.

С чем именно связано такое решение, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На уфимца заявили в полицию за секс с 14-летней девочкой на вписке
Власти Уфы сообщили, когда запустят городские фонтаны
Житель Башкирии удерживал своего знакомого на рельсах, пока того не переехал поезд
В Уфе 2 июня отменят популярные автобусные маршруты
Фильмы и сериалы 2 месяца бесплатно в Билайн ТВ
ФК «Уфа» могут купить зарубежные инвесторы – один из них владеет английским грандом
Благотворительный телемарафон «Мы вместе ради детей»
Вахтовик из Башкирии потерял 365 тысяч рублей, установив на телефон приложение
ТПП Башкирии поможет бизнесу попасть в Гаагскую систему
Мэр Уфы попросил горожан «не создавать ажиотаж» в день открытия кладбищ
В Башкирию придет сильная жара и грозы
Извращенец из Башкирии совратил девочку, находясь в сотнях километров от нее
Новый прокурор Башкирии за год заработал меньше своих замов
В Башкирии коронавирусом заразилось более трехсот медиков
В Башкирии еще больше семей смогут получить ежемесячные пособия на детей
«Такой позор!»: уфимцев возмутил полуголый мужчина в центре города
В Башкирии за неделю наказали 2,5 тысячи нарушителей самоизоляции
Стало известно, сколько жителей Башкирии потеряли работу из-за коронавируса
В правительстве Башкирии произошли кадровые перестановки