ФК «Уфа» могут купить зарубежные инвесторы – один из них владеет английским грандом

26 Май 2020 2020-05-26T16:59:25+03:00

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Приобретением футбольного клуба «Уфа» заинтересовались сразу два крупных зарубежных инвестора: холдинг City Football Group и концерн Red Bull. Об этом сообщает комментатор Роман Нагучев.

По информации журналиста, прямо сейчас генеральный директор столичного клуба Шамиль Газизов рассматривает два предложения. Одно из них – от холдинга City Football Group, который владеет английским грандом «Манчестер Сити». «Уфу» с этим клубом связывает сделка по Александру Зинченко. Башкирская команда продала его на Туманный Альбион в 2016 году.

«Им [City Football Group] понравилось отношение клуба и к игроку, и к предложению от Ман Сити. Когда к тебе приходит такой клуб, хочется вместо 4 миллионов попросить хотя бы 10, но «Уфа» даже не попыталась пририсовать к договору сотые доли. Четыре так четыре. На Востоке это ценится. Плюс Башкортостан - нефтяной регион и это дает массу возможностей для взаимовыгодного сотрудничества», – пишет Нагучев.

Помимо City Football Group, в «Уфу» может вложиться Red Bull. По словам комментатора, именно к этому варианту склоняется гендир башкирской команды. Денег от этого сотрудничества будет не так много, однако фирма славится тем, что работает на перспективу и «не бросает свои спортивные проекты». В частности, RB принадлежат клубы «РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург». Первая команда, как и «Уфа», была создана в 2009 году и уже успела навести шороху на европейской арене.

Нагучев добавил, что руководство «Уфы» провело несколько встреч с потенциальными партнерами. Тем временем Шамиль Газизов в беседе с корреспондентом «ГорОбзор.ру» заявил, что «в первый раз слышит» об интересе зарубежных инвесторов и никак не будет комментировать эту информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU