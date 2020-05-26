2020-05-26T16:24:58+03:00
Происшествия

Вахтовик из Башкирии потерял 365 тысяч рублей, установив на телефон приложение

Мужчина попался на удочку продвинутого мошенника
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Лишившийся крупной суммы житель Башкирии обратился за помощью к полицейскимЛишившийся крупной суммы житель Башкирии обратился за помощью к полицейским
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В башкирском городе Янауле вахтовик лишился 365 тысяч рублей, установив приложение на телефон по просьбе мошенника.

Как рассказал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, мужчина обратился в полицию 25 мая. Сотрудникам он рассказал, что за несколько дней до этого ему позвонил неизвестный, представившись сотрудником одного из крупных банков. Под предлогом поступления заявки на оформление кредита мошенник уговорил жертву установить на телефон приложение для удаленного доступа.

Спустя считанные минуты злоумышленник получил доступ к мобильному мужчины, открыл кредитный счет, а затем списал с него 365 тысяч рублей. Разумеется, после аферы мошенник перестал выходить на связь. По факту кражи следственный отдел завел уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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