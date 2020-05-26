Мэр Уфы попросил горожан «не создавать ажиотаж» в день открытия кладбищ

26 Май 2020 2020-05-26T15:25:47+03:00

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Мэр Уфы Ульфат Мустафин обратился к горожанам с просьбой «не создавать ажиотаж» в день открытия кладбищ на территории башкирской столицы. Напомним, они будут доступны для свободного посещения 6 июня.

«Принято решение, что 6 июня открываются для посещений городские кладбища. Жители могут свободно посещать места захоронения. Прошу уфимцев проявить понимание и не создавать ажиотаж в этот день. Массовость по-прежнему под запретом. Повторяю: кладбища открываются не на один день, а для посещения в любой день. При этом помните о соблюдении санитарных норм», – сказал градоначальник на оперативном совещании в администрации.

Он поручил профильным ведомствам при необходимости выделить дополнительные автобусы на маршруты в сторону кладбищ, чтобы избежать столпотворения в общественном транспорте в день открытия.

ИСТОЧНИК KP.RU