В Башкирию придет сильная жара и грозы

26 Май 2020 2020-05-26T15:17:41+03:00

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Среда, 27 мая, обещает быть жаркой и дождливой одновременно.

По данным Башгидромета, ночью температура воздуха по республике упадет до 9 градусов, а днем потеплеет до 31 градуса. Любопытно, что при этом в светлое время суток ожидается сильный ветер и грозы.

В Уфе погода от средней по республике отличаться не будет. Днем ожидается сильное потепление до 29 градусов, а вечером и ночью похолодает до 14. Метеорологи предупреждают о сильном ветре в столице Башкирии.

Похожая погода ожидается и в четверг, а в пятница и суббота прогнозируются теплыми и безоблачными.

ИСТОЧНИК KP.RU