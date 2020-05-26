В Башкирию придет сильная жара и грозы
Синоптики опубликовали прогноз погоды на среду, 27 мая
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Среда, 27 мая, обещает быть жаркой и дождливой одновременно.
По данным Башгидромета, ночью температура воздуха по республике упадет до 9 градусов, а днем потеплеет до 31 градуса. Любопытно, что при этом в светлое время суток ожидается сильный ветер и грозы.
В Уфе погода от средней по республике отличаться не будет. Днем ожидается сильное потепление до 29 градусов, а вечером и ночью похолодает до 14. Метеорологи предупреждают о сильном ветре в столице Башкирии.
Похожая погода ожидается и в четверг, а в пятница и суббота прогнозируются теплыми и безоблачными.
ИСТОЧНИК KP.RU