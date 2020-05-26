2020-05-26T15:44:16+03:00
Происшествия

Извращенец из Башкирии совратил девочку, находясь в сотнях километров от нее

Теперь 19-летнему парню светит приличный срок
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Подозреваемого оставили под стражейПодозреваемого оставили под стражей
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В Куюргазинском районе Башкирии задержали местного жителя за совращение 10-летней девочки в интернете. Об этом рассказал собственный источник «КП-Уфа».

Известно, что жертва 19-летнего извращенца проживает в городе Омске. Он вышел с ней на связь, предположительно, через социальную сеть в период с 8 на 9 марта текущего года. Собеседник не уточнил, какого именно рода было общение у молодого человека с девочкой, однако очевидно, что оно вышло за границы норм приличия и закона.

«По факту совершения иных действий сексуального характера посредством сети «интернет» омские следователи завели уголовное дело. Они приступили к розыску подозреваемого. Его удалось обнаружить в небольшой деревушке Куюргазинского района Башкирии.

Молодого человека задержали и доставили Мелеузовский отдел СК. На допросе он дал признательные показания. У него дома был проведен обыск, в ходе которого правоохранители изъяли три сотовых телефона, нетбук, модем и роутер. Подозреваемого оставили под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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