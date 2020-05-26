2020-05-26T13:22:17+03:00
Общество

В Башкирии коронавирусом заразилось более трехсот медиков

Данные представил министр здравоохранения
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Больше трехсот медиков из Башкирии заразились коронавирусомБольше трехсот медиков из Башкирии заразились коронавирусом
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В Башкирии коронавирусом заразилось более трехсот медицинских работников. Об этом на брифинге оперштаба по ситуации с COVID-19 в республике рассказал министр здравоохранения Максим Забелин.

«Министерство здравоохранения совместно с фондом социального страхования ведет реестр заразившихся работников. По каждому случаю у нас работает специальная комиссия, которая формирует пакет документов для получения необходимых выплат и оказания медпомощи», – сказал Забелин.

Напомним, по состоянию на 26 мая в Башкирии подтвержден 2851 случай инфицирования коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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