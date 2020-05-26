В Башкирии коронавирусом заразилось более трехсот медиков
В Башкирии коронавирусом заразилось более трехсот медицинских работников. Об этом на брифинге оперштаба по ситуации с COVID-19 в республике рассказал министр здравоохранения Максим Забелин.
«Министерство здравоохранения совместно с фондом социального страхования ведет реестр заразившихся работников. По каждому случаю у нас работает специальная комиссия, которая формирует пакет документов для получения необходимых выплат и оказания медпомощи», – сказал Забелин.
Напомним, по состоянию на 26 мая в Башкирии подтвержден 2851 случай инфицирования коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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