В Башкирии коронавирусом заразилось более трехсот медиков

26 Май 2020 2020-05-26T13:22:17+03:00

Больше трехсот медиков из Башкирии заразились коронавирусом

Изменить размер текста: A A

В Башкирии коронавирусом заразилось более трехсот медицинских работников. Об этом на брифинге оперштаба по ситуации с COVID-19 в республике рассказал министр здравоохранения Максим Забелин.

«Министерство здравоохранения совместно с фондом социального страхования ведет реестр заразившихся работников. По каждому случаю у нас работает специальная комиссия, которая формирует пакет документов для получения необходимых выплат и оказания медпомощи», – сказал Забелин.

Напомним, по состоянию на 26 мая в Башкирии подтвержден 2851 случай инфицирования коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU