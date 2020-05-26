2020-05-26T12:30:20+03:00
Общество

В Башкирии еще больше семей смогут получить ежемесячные пособия на детей

Минтруда подготовит поправки, благодаря которым деньги смогут получить семьи с безработными родителями
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Деньги на детей в Башкирии смогут получить еще больше семейДеньги на детей в Башкирии смогут получить еще больше семей
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Власти Башкирии собираются расширить перечень получателей ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. Напомним, речь идет о пособиях в пять тысяч рублей на ребенка для семей, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума (9804 рубля).

Сейчас по республиканскому законодательству на получение этой выплаты не могут рассчитывать дети неработающих родителей. Министр труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова в связи с напряженной ситуацией на рынке труда предложила исключить это ограничение и позволить семьям с безработными гражданами получать пособие на детей.

Вице-премьер правительства республики Андрей Назаров инициативу министра поддержал. Он поручил подготовить поправки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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