2020-05-26T11:40:35+03:00
Общество

В Башкирии за неделю наказали 2,5 тысячи нарушителей самоизоляции

Ежедневно в республике улицы патрулируют более двух тысяч сотрудников
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За прошедшую неделю в Башкирии за нарушение режима самоизоляции было наказано 2,5 тысячи человек. Статистику представил секретарь межведомственного совета общественной безопасности Башкирии Алексей Касьянов во время онлайн-оперативки правительства республики.

«За прошедшую неделю в республике за нарушение всех правил, которые связаны с установлением режима повышенной готовности, наказано более 2,5 тысячи человек. Наши коллеги из министерства внутренних дел ежедневно отправляют на патрулирование улиц более двух тысяч человек. В Уфе – 300 сотрудников. Несмотря на сложившуюся ситуацию, у нас правонарушения, которые фиксируются следственными органами, остаются на прежнем уровне», – рассказал чиновник.

Напомним, в республике действует масочный режим – в общественных местах запрещено появляться без средств индивидуальной защиты. Кроме того, строжайший режим самоизоляции введен для лиц старше 65 лет. Им разрешается выходить из дома только по уважительной причине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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