2020-05-26T11:38:34+03:00
Общество

Стало известно, сколько жителей Башкирии потеряли работу из-за коронавируса

В республике сохраняется напряженность на рынке труда
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сегодня, 26 мая, во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве с докладом о ситуации на рынке труда выступила вице-премьер Ленара Иванова. По ее словам, с 1 января этого года количество официально зарегистрированных безработных увеличилось в 3,3 раза.

- По состоянию на 25 мая численность безработных граждан составляет 60 тысяч 33 человека. Всего поступило 64 тысячи заявлений, - заявила Ленара Иванова.

Вице-премьер также отметила, что из числа всех заявлений на пособия по безработице, поданных в этом году, с 1 марта потеряли работу лишь 22%. На сегодняшний день это уже 34% от всех желающий получать пособия и их количество продолжает расти.

- Что касается банка вакансий, то, к сожалению, на сегодняшний день напряженность у нас выросла. Теперь количество вакансий у нас в два раза выше, чем количество ищущих работу, - подчеркнула Иванова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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