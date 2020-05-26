Аналитики сообщили о выходе Башкирии на затяжное плато эпидемии коронавируса

26 Май 2020 2020-05-26T10:25:46+03:00

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Башкирия вышла на плато эпидемии коронавируса, и оно будет затяжным. К такому выводу пришли эксперты проектного офиса по математическому моделированию развития COVID-19.

«Динамика ежедневной регистрации новых случаев инфицирования с 14 мая практически стабильная, это не означает, что развитие эпидемии в республике пошло на убыль. Это означает, относительную стабилизацию процесса развития эпидемии», – отметили аналитики.

Они утверждают, что в Башкирии стадия плато развития эпидемии продлится «относительно долго», поскольку регион по площади и численности населения превышает многие субъекты России. Еще одним признаком выхода на затяжное плато стал тот факт, что «число новых активных случаев инфицирования растет экспоненциально, <…> а скорость выздоровления замедлилась». Аналитики добавили, что сейчас в республике складывается типичное для всех регионов-соседей развитие инфекции.

Кроме того, стал известен прогноз по заражаемости ковидом до 3 июня. Так, по оптимистичному сценарию к этой дате в республике всего подтвердится 3467 случаев коронавируса, а по пессимистичному – 3570. Отметим, что ранние прогнозы проектного офиса имели максимальную погрешность в 3,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU