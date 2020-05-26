«Такой позор!»: уфимцев возмутил полуголый мужчина в центре города
Он сидел у подземного перехода
фото: соцсети
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В Уфе рядом с центральным рынком местные жители заметили мужчину со спущенными штанами. Он сидел на чемодане у входа в подземный переход. Горожанин опубликовал фотографию в социальных сетях.
«Вместо того чтобы заниматься этим идиотизмом с масочным режимом, занялись бы лучше городом. Такой вот позор рядом с центральным рынком», – написал возмущенный автор поста, обращаясь к городским властям.
На снимке видно, что мужчина, вероятнее всего, бездомный – у него старая одежда и потрепанный вид. Рядом с ним стоит стаканчик для мелочи.
ИСТОЧНИК KP.RU