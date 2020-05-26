2020-05-26T09:05:24+03:00
Общество

В Стерлитамаке скончались восемь человек с диагностированным коронавирусом – мэр

С начала пандемии в городе ковид подхватили 89 человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: скриншот передачи с телеканала UTV-Стерлитамакфото: скриншот передачи с телеканала UTV-Стерлитамак
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В башкирском городе Стерлитамаке скончались восемь человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Об этом в интервью каналу UTV-Стерлитамак рассказал мэр Владимир Куликов. По его словам, «ситуация в городе довольно-таки напряженная».

«На 21 мая в городе было зафиксировано 89 случаев COVID-19, из них в ГБ №2 находятся 28 человек, в инфекционное больнице трое человек, семь человек [из Стерлитамака] лечатся в больницах Уфы, 10 человек на амбулаторном лечении, 33 человека у нас выздоровело. К сожалению, есть и «двухсотые» у нас – восемь человек в городе умерло. Ковид и сопутствующие заболевания сыграли свою роль. Это, конечно, не есть хорошо», – сказал Куликов.

Напомним, по состоянию на утро 26 мая в Башкирии подтверждено 2772 случая коронавируса. Общее количество умерших от ковида составляет 18 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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