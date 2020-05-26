2020-05-26T08:29:03+03:00
Общество

По всей Башкирии в ближайшие два дня будут выть сирены

Спасатели проверят исправность систем оповещения
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: госкомитет по ЧСфото: госкомитет по ЧС
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В Башкирии в ближайшие два дня будут проверяться системы оповещения. Жителей предупредили в региональном госкомитете по чрезвычайным ситуациям.

С 26 по 28 мая на территории республики будут поочередно включаться сирены и громкоговорители. Их запустят всего на три секунды. В аварийном ведомстве рассказали, в какое время и где завоют сирены:

26 мая в период с 9.30 по 16.00 в Дёмском, Октябрьском, Калининском, Орджоникидзевском районах Уфы;

27 мая с 10.30 по 16.00 в Калининском и Орджоникидзевском районах Уфы;

28 мая 2020 года с 10.30 по 16.00 в Ленинском, Кировском и Советском районах Уфа и в остальных муниципалитетах Башкирии.

В госкомитете по ЧС добавили, что в случае реальной опасности сигнал «Внимание всем!» будет подаваться электрическими сиренами, громкоговорителями и гудками промышленных предприятий длительностью до 5 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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