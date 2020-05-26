2020-05-26T08:01:50+03:00
Происшествия

В Башкирии мужчина без прав сел за руль и устроил ДТП: двое человек госпитализированы

Дорожная полиция начала разбирательство
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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В Хайбуллинском районе Башкирии в результате съезда машины в кювет пострадали два человека. Подробности сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД.

Дорожный инцидент произошел накануне днем, 25 мая, на 55 км трассы Сибай-Акъяр. По предварительной информации, 35-летний житель Баймакского района за рулем вазовской «семерки» не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина опрокинулась.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

«В результате аварии водитель и его 47-летний пассажир госпитализированы. Известно, что мужчина водительского удостоверения не получал. Начато разбирательство», – рассказали в правоохранительном ведомстве.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано 13 ДТП, в которых 14 человек получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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