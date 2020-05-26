2020-05-26T08:24:14+03:00
Общество

Под Уфой за 55 дней построили инфекционный центр для больных коронавирусом

Первых пациентов он примет уже 1 июня
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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В Уфимском районе Башкирии 25 мая завершилось строительство нового инфекционного центра, рассчитанного на больных коронавирусом. Госпиталь был возведен всего за 55 дней. Об этом рассказал вице-премьер правительства республики Андрей Назаров.

На объекте осталось завершить пуско-наладочные работы и запустить специализированное медоборудование. Это планируется сделать до 1 июня, после чего лечебница примет первых пациентов.

Новый инфекционный центр – это одноэтажный комплекс с модульными конструкциями. Больница включает в себя 100 боксов круглосуточного пребывания, в числе которых 82 одноместных и 18 реанимационных. На территории госпиталя в отдельном здании находится общежитие для сотрудников. Центральное здание выполнено в форме полукруга. От него ответвляются лечебные отделения, поделенные на зоны: чистую и для зараженных.

Назаров назвал создание центра в столь сжатые сроки «настоящим подвигом» строителей, которые «работали и днем, и ночью». Чиновник добавил, что опытом башкирской стройки заинтересовались другие регионы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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