Коронавирус в Башкирии, последние новости на 26 мая 2020 года: 89 новых заболевших, еще 50 выздоровевших

25 Май 2020 2020-05-26T07:31:13+03:00

Последние новости о ситуации в Башкирии с коронавирусом на утро 26 мая 2020 года, что известно на данный момент

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«КП-Уфа» подолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса в Башкирии. По данным на утро вторника, 26 мая, в республике подтверждены 2772 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки было выявлено 89 новых случаев, смертей не зафиксировано. На данный момент в стационарах по всей республике проходят лечение 834 человека.

По данным минздрава Башкирии, на сегодняшний день в тяжелом состоянии находятся 37 пациентов, из которых семь человек лежат под аппаратами ИВЛ. В свою очередь, в легкой форме заболевание протекает у 1036 человек – все они находятся на амбулаторном лечении.

По данным минздрава республики, на сегодняшний день в Башкирии проведено более 203 тысяч исследований на COVID-19. Только за последние сутки эта цифра выросла на 5237 исследований, а было обследовано 5087 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU