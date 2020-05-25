Коронавирус в Башкирии, последние новости на 26 мая 2020 года: 89 новых заболевших, еще 50 выздоровевших
«КП-Уфа» подолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса в Башкирии. По данным на утро вторника, 26 мая, в республике подтверждены 2772 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки было выявлено 89 новых случаев, смертей не зафиксировано. На данный момент в стационарах по всей республике проходят лечение 834 человека.
По данным минздрава Башкирии, на сегодняшний день в тяжелом состоянии находятся 37 пациентов, из которых семь человек лежат под аппаратами ИВЛ. В свою очередь, в легкой форме заболевание протекает у 1036 человек – все они находятся на амбулаторном лечении.
По данным минздрава республики, на сегодняшний день в Башкирии проведено более 203 тысяч исследований на COVID-19. Только за последние сутки эта цифра выросла на 5237 исследований, а было обследовано 5087 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU