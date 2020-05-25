Власти Башкирии пообещали достроить музей «Шульган-Таш» до конца года

25 Май 2020 2020-05-25T19:11:50+03:00

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Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал у себя в социальных сетях пост о ходе строительства музея «Шульган-Таш». Здание воздвигают в Бурзянском районе республики, рядом с одноименной легендарной пещерой.

По проекту, который власти Башкирии обещают полностью завершить к концу 2020 года, вход в музей будет напоминать вход в саму пещеру, а контуры здания повторят рельеф Уральских гор.

- Архитекторы продумали все до мелочей - амфитеатр вписали в северную часть здания, и он сможет вместить при необходимости до 500 зрителей. Там можно будет проводить научные симпозиумы, показывать фильмы, читать лекции, - написал Хабиров в социальных сетях.

Глава региона также отметил, что строительство здания музея ведется максимально корректно по отношению к природе. Кроме того, Радий Хабиров подчеркнул, что стройка продолжается вопреки сложной экономической ситуации.

- Несмотря на непростые времена, мы не остановили работы, этот объект - очень важный и нужный для всех нас. Сдадим музейный комплекс к концу 2020 года, - заявил глава Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU