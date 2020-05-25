В Башкирии в заброшенном колодце обнаружили шокирующую находку

25 Май 2020 2020-05-25T18:43:08+03:00

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Накануне в заброшенном колодце в селе Кандры местные жители обнаружили страшную находку - на дне лежал скелет мужчины. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, погибший оказался пожилым местным жителем, которого разыскивали еще с лета прошлого года.

По словам собеседника, теперь в деле о бесследном исчезновении пенсионера поставлена точка – его поиски официально прекращены. Прибывшие на место обнаружения тела сотрудники органов изъяли одежду. Скорее всего именно по ней и удалось опознать владельца. Сейчас тело несчастного отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU