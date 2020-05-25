В Уфе у преподавателя вуза мошенники похитили с карты 286 тысяч рублей

25 Май 2020 2020-05-25T18:00:53+03:00

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На днях в полицию обратился преподаватель одного из вузов башкирской столицы. Пожилой мужчина заявил, что за день до этого ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка, получил доступ к его банковской карте. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, в результате преподаватель лишился 286 тысяч рублей.

По словам собеседника, схема обмана у жуликов была довольно простая. Мужчине позвонил неизвестный и заявил, что он сотрудник службы безопасности банка. И если он не предоставит ему данные карты и коды для подтверждения операции, то карту немедленно заблокируют. Поверив мошенникам, преподаватель сделал как они сказали и лишился денег.

ИСТОЧНИК KP.RU