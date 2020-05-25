В Башкирии ожидается сильный ветер и летняя жара

25 Май 2020 2020-05-25T17:02:42+03:00

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В Башкирии в ближайшие дни ожидается постепенное потепление. По прогнозам синоптиков завтра ночью, 26 мая, в республике местами пройдут кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Северо-западный ветер сменится на восточный, умеренный. Температура воздуха ночью +4, +9 градусо Цельсия, днем +19, +24. В южных районах до +29°С.

В предстоящую среду, 27 мая, ночью без осадков, а днем прогнозируется кратковременный дождь. Ветер порывистый, умеренный, южного и юго-восточного направления. Температура воздуха ночью составит +10, +15 градусов Цельсия, днем столбики термометров подскочат до +26, +31 градус Цельсия.

ИСТОЧНИК KP.RU