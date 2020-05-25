В Уфе десятки домов на сутки останутся без воды

25 Май 2020 2020-05-25T16:20:31+03:00

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На сутки без холодной и горячей воды останутся жители 51 дома в Орджоникидзевском районе Уфы. Как сообщает МУП «Уфаводоканал», в ближайшее время специалисты будут ремонтировать водопроводную линию и менять задвижку. Масштабный ремонт охватит дома, расположенные на нескольких улицах Черниковки.

И горячую и холодную воду отключат с 11 часов утра 27 мая до 10 часов утра 28 мая. Воды не будет в домах по следующим адресам.

По улице Коммунаров: 66, 66/1, 66/2;

По улице Бурзянская: 5, 7, 9, 11;

По улице Димитрова: 91, 93, 95, 97, 94, 94а, 96, 98, 100;

По улице Дизельная: 79, 81, 83, 105а;

По улице Розы Люксембург: 102, 104, 106, 105, 105а, 109, 111, 113, 117, 123, 125, 127, 139, 141, 143, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 134а, 130а, 136, 136а, 138, 138а, 140, 140а, 142.

В мэрии попросили горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.

ИСТОЧНИК KP.RU