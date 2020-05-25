2020-05-25T16:20:31+03:00
Общество

В Уфе десятки домов на сутки останутся без воды

«Уфаводоканал» планирует масштабные ремонтные работы в Орджоникидзевском районе города
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Мария ЛенцФото: Мария Ленц
Изменить размер текста:

На сутки без холодной и горячей воды останутся жители 51 дома в Орджоникидзевском районе Уфы. Как сообщает МУП «Уфаводоканал», в ближайшее время специалисты будут ремонтировать водопроводную линию и менять задвижку. Масштабный ремонт охватит дома, расположенные на нескольких улицах Черниковки.

И горячую и холодную воду отключат с 11 часов утра 27 мая до 10 часов утра 28 мая. Воды не будет в домах по следующим адресам.

По улице Коммунаров: 66, 66/1, 66/2;

По улице Бурзянская: 5, 7, 9, 11;

По улице Димитрова: 91, 93, 95, 97, 94, 94а, 96, 98, 100;

По улице Дизельная: 79, 81, 83, 105а;

По улице Розы Люксембург: 102, 104, 106, 105, 105а, 109, 111, 113, 117, 123, 125, 127, 139, 141, 143, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 134а, 130а, 136, 136а, 138, 138а, 140, 140а, 142.

В мэрии попросили горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе десятки домов на сутки останутся без воды
В Башкирии задержали уроженца соседнего региона с огромной партией наркотиков
ВТБ и Ростелеком одними из первых осуществили электронное подписание соглашения о выдаче банковских гарантий
ВТБ выдал льготные кредиты на зарплату на 18 млрд рублей
В Башкирии школьница осквернила памятник героям ВОВ
В Башкирии несколько беременных женщин переболели коронавирусом и родили здоровых детей
В Башкирии на сельской дороге столкнулись две легковушки, пострадала женщина за рулем «Десятки»
Бегал по дворам и застрял в заборе: в Башкирии по городу разгуливал олененок
В Башкирии за сутки коронавирус подтвердился еще у 89 человек
В Уфе появятся новые остановки общественного транспорта
В Башкирии отменили запрет на продажу алкоголя 25 мая
В Башкирии спасатели помогли туристке, которой стало плохо в пещере
В Башкирии четырехлетний мальчик придушил себя стеклоподъемником машины
Житель Башкирии обнаружил на двери квартиры ужасающее послание
Власти Уфы объяснили как портрет героя ВОВ оказался над мусоркой
Пока все дома: 5 лайфхаков о ЗОЖ на удаленке
Синоптики рассказали, каким будет лето 2020 в Башкирии
В Уфе приземлился самолет из Нью-Йорка
В Башкирии водитель погиб в перевернувшейся «Калине»
В Башкирии неравнодушные граждане помогли отыскать пропавшую женщину
Минздрав Башкирии прокомментировал информацию о запертых в морге медсестрах
В каких больницах Башкирии лежат пациенты с COVID-19
Башкирия получит 8 млрд рублей на борьбу с последствиями коронавируса
Жителя Башкирии отправили в самую строгую тюрьму за жестокое убийство женщины
В Башкирии пропала без вести 39-летняя Наталья Алексеева