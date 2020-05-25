В Башкирии задержали уроженца соседнего региона с огромной партией наркотиков

25 Май 2020 2020-05-25T15:43:33+03:00

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На днях сотрудники правоохранительных органов задержали в Уфимском районе 34-летнего мужчину. Безработный из Саратовской области не смог объяснить, что делает в лесу, вдали от населенных пунктов. При досмотре у него обнаружили пакетик с запрещенным веществом, и он был задержан. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, вскоре наркоделец выдал местонахождение огромной партии наркотиков.

По словам собеседника, в ходе «работы» с закладчиком, он подробно описал место, где находится «закладка» с большим количеством запрещенного вещества. Когда полицейские пришли на место, их взору предстал плотный пакет с 3,5 килограммами опасного тяжелого наркотика.

Сейчас подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям.

ИСТОЧНИК KP.RU