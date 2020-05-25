В Башкирии школьница осквернила памятник героям ВОВ

25 Май 2020 2020-05-25T14:44:56+03:00

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На днях в одной из деревень Баймакского района Башкирии произошел вопиющий случай вандализма. Местная чиновница проходила мимо мемориала героям Великой Отечественной войны и увидела, что кто-то похитил два металлических столба ограждения. Но больше всего женщину возмутила надпись на самом обелиске – кто-то разрисовал часть памятника баллончиком с краской.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, вандалом оказалась ученица местной коррекционной школы. Сотрудники полиции опросили ее и забрали злополучный баллончик с краской. Теперь ее родителям придется ответить по всей строгости – школьница еще не достигла возраста уголовной и административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU