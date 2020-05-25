2020-05-25T11:08:57+03:00
Происшествия

В Башкирии четырехлетний мальчик придушил себя стеклоподъемником машины

Малыш скончался в реанимации несмотря на усилия врачей
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Иван МакеевФото: Иван Макеев
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Накануне в Дуванском районе Башкирии произошел несчастный случай: погиб четырехлетний мальчик. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, трагедия случилась во дворе одного из сельских домов.

По словам собеседника, мальчик играл в машине у отца и случайно прижал себе шею автоматическим стеклоподъемником. В результате стекло поднялось и придушила малыша. Родители тут же вызвали скорую помощь. Прибывшие на место ЧП медики увезли ребенка в больницу, но малыш скончался в реанимации.

В обстоятельствах трагедии теперь предстоит разобраться правоохранительным органам. На данный момент известно, что ребенок нажал кнопку стеклоподъемника по неосторожности. В момент, когда мальчику зажало голову, он находился на переднем пассажирском сиденье.

Произошедшее ЧП теперь расследуют сотрудники СКР по Башкирии – в ведомстве сообщают, что началась доследственная проверка по факту смерти ребенка.

Следователи уже осмотрели место происшествия, назначили судмедэкспертизу, опросили родителей ребенка. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит изучить условия проживания семьи, где произошла трагедия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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