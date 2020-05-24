Синоптики рассказали, каким будет лето 2020 в Башкирии

24 Май 2020 2020-05-24T21:07:48+03:00

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Синоптики из Росгидромета предполагают, что потепление климата в стране продолжится. Минувшая зима и весна были небывало теплыми, что дает основания прогнозировать и теплое лето.

Погода в Башкирии в летний сезон, согласно долгосрочным прогнозам, будет неоднородной с периодами, когда столбик термометра будет выше привычной климатической нормы. В таких условиях пожары могут стать серьезной проблемой.

Ожидаются в республике и осадки. Так, по прогнозам, начало лета будет довольно дождливым и не слишком жарким: температура воздуха будет колебаться от +15 до +20 градусов. В июле потеплеет до средних +25 градусов, а вот август вполне может оказаться более сухим и жарким, чем обычно. Предположительно, в конце лета погода больше будет напоминать июльскую, нежели приближающуюся сентябрьскую.

ИСТОЧНИК KP.RU