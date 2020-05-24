2020-05-24T15:59:52+03:00
Происшествия

Жителя Башкирии отправили в самую строгую тюрьму за жестокое убийство женщины

Он забил ее до смерти деревянным черенком
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Вечернее застолье в Уфимском районе обернулось жестоким убийством. Как стало известно "КП-Уфа" местный житель распивал алкоголь в компании подруги, их разговор в какой-то момент свернул не туда, началась перепалка, а за ней и драка. Мужчина стал колотить знакомую руками, ногами и деревянным черенком по всему телу. Он нанес ей не менее 20 ударов, в том числе в грудь, живот и голову, сломал несколько костей. От таких повреждений она скончалась в тот же день.

Изувер на этот момент уже был под административным надзором как ранее осужденный за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Осознав, что натворил, он позвонил инспектору надзора и попросил ее вызывать полицию и скорую.

Жестокость расправы заставила следствие усомниться в адекватности мужчины, но экспертиза показала, что тот мог осознавать, что творит.

Суд снова признал его виновным по части 4 статьи 111 УК РФ. Следующие 7 лет он должен провести в исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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