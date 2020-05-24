В Башкирии пропала без вести 39-летняя Наталья Алексеева

24 Май 2020 2020-05-24T15:13:26+03:00

Женщина ушла из дома и не вернулась

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В Стерлитамаке разыскивают 39-летнюю Наталью Алексееву. Женщина вышла из дома 22 мая и с тех пор не объявлялась. Близкие пропавшей обратились за помощью к волонтерам и полиции.

В ориентировке, которую распространил местный поисково-спасательный отряд "Отклик", сообщаются приметы женщины: рост – 171 см, телосложение среднее, волосы светлые, глаза зеленые.

В день пропажи на ней была бирюзовая куртка, серый костюм и розовые кроссовки.

Волонтеры просят всех, кто владеет какой-то информацией об этом случае, сообщить по телефонам 8 987 106 06 01 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU