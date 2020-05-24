2020-05-24T16:44:07+03:00
Общество

Башкирия получит 8 млрд рублей на борьбу с последствиями коронавируса

Деньги из Резервного фонда пойдут на поддержку бюджета, пострадавшего от пандемии
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому бюджет Башкирии получит 8 млрд рублей из федерального центра. Деньги из резервного фонда страны должны помочь региональному бюджету, который недополучил существенную часть налогов из-за пандемии коронавируса.

Всего власти России выделили из резервного фонда 100 миллиардов. Поддержку получат 56 регионов страны. Бюджет Башкирии будет пополнен на 8 млрд 075 млн рублей.

Наша республика оказалась в числе регионов, которые в январе-апреле 2020 года получили меньше налогов, чем в январе-апреле 2018 и 2019 годов. Виною тому стала пандемия коронавируса, из-за которой малый и средний бизнес практически перестал работать и платить налоги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минздрав Башкирии прокомментировал информацию о запертых в морге медсестрах
В каких больницах Башкирии лежат пациенты с COVID-19
Башкирия получит 8 млрд рублей на борьбу с последствиями коронавируса
Жителя Башкирии отправили в самую строгую тюрьму за жестокое убийство женщины
В Башкирии пропала без вести 39-летняя Наталья Алексеева
В Башкирии ожидаются грозы со шквалистым ветром
Для жителей Башкирии понедельник, 25 мая, станет выходным днем
На перекрестке в Уфе грузовая «Газель» столкнулась с «Киа»
«Боялись, что затаится и не будет откликаться»: под Уфой спасатели всю ночь искали девочку-подростка
В Уфе скончался молодой парень, попавший в реанимацию после жуткого ДТП
Житель Башкирии из-за разбитого сердца пытался сжечь бывшую вместе с детьми
В Башкирии за сутки коронавирус выявили у 81 человека
Не выходи из-за меня: Уфа присоединилась к антикоронавирусному флешмобу
Радий Хабиров поздравил мусульман Башкирии с праздником Ураза-байрам
Не разговаривал, а лишь издавал звуки: в Башкирии спасли ребенка-маугли
В Уфе семилетнюю девочку выбросило из салона в результате аварии
«Не один дома»: кино, ТВ, музыка, журналы и облако в новых цифровых тарифах Билайн
«Ничего не помогает против них»: жители Башкирии жалуются на нашествие неприятных насекомых
На следующей неделе в Башкирию придет летняя жара
35 зараженных коронавирусом жителей Башкирии находятся в тяжелом состоянии
В Башкирии прокуратура проверит чиновников одного из районов после жалоб медиков
«Привязали одну ногу к дереву, другую к машине»: в Башкирии осудили двух сельчан, устроивших самосуд
В МЧС Башкирии предупредили о штормовом ветре
Погода в Башкирии на завтра, 24 мая
Жительница Башкирии в пылу ссоры зарезала своего 29-летнего сына