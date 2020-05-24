Башкирия получит 8 млрд рублей на борьбу с последствиями коронавируса

24 Май 2020 2020-05-24T16:44:07+03:00

Деньги из Резервного фонда пойдут на поддержку бюджета, пострадавшего от пандемии

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому бюджет Башкирии получит 8 млрд рублей из федерального центра. Деньги из резервного фонда страны должны помочь региональному бюджету, который недополучил существенную часть налогов из-за пандемии коронавируса.

Всего власти России выделили из резервного фонда 100 миллиардов. Поддержку получат 56 регионов страны. Бюджет Башкирии будет пополнен на 8 млрд 075 млн рублей.

Наша республика оказалась в числе регионов, которые в январе-апреле 2020 года получили меньше налогов, чем в январе-апреле 2018 и 2019 годов. Виною тому стала пандемия коронавируса, из-за которой малый и средний бизнес практически перестал работать и платить налоги.

ИСТОЧНИК KP.RU