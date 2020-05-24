2020-05-24T14:30:29+03:00
Общество

Для жителей Башкирии понедельник, 25 мая, станет выходным днем

Регион отдыхает в связи с переносом выходного дня - Ураза-байрама
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

В Башкирии понедельник, 25 мая, будет выходным днем, а рабочая неделя начнется со вторника, 26 мая. Связано это с тем, что сегодня, 24 мая, мусульмане отмечают завершение поста - Ураза-байрам. Так как праздник выпал на выходное воскресенье, следующий за ним день также сделали выходным. Это предполагает статья 112 Трудового кодекса страны.

Еще одна хорошая новость для жителей республики - по тому же ТК РФ, но уже по статье 120, нерабочий праздничный день 24 мая не включается в число календарных дней отпуска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии ожидаются грозы со шквалистым ветром
Для жителей Башкирии понедельник, 25 мая, станет выходным днем
На перекрестке в Уфе грузовая «Газель» столкнулась с «Киа»
«Боялись, что затаится и не будет откликаться»: под Уфой спасатели всю ночь искали девочку-подростка
В Уфе скончался молодой парень, попавший в реанимацию после жуткого ДТП
Житель Башкирии из-за разбитого сердца пытался сжечь бывшую вместе с детьми
В Башкирии за сутки коронавирус выявили у 81 человека
Не выходи из-за меня: Уфа присоединилась к антикоронавирусному флешмобу
Радий Хабиров поздравил мусульман Башкирии с праздником Ураза-байрам
Не разговаривал, а лишь издавал звуки: в Башкирии спасли ребенка-маугли
В Уфе семилетнюю девочку выбросило из салона в результате аварии
«Не один дома»: кино, ТВ, музыка, журналы и облако в новых цифровых тарифах Билайн
«Ничего не помогает против них»: жители Башкирии жалуются на нашествие неприятных насекомых
На следующей неделе в Башкирию придет летняя жара
35 зараженных коронавирусом жителей Башкирии находятся в тяжелом состоянии
В Башкирии прокуратура проверит чиновников одного из районов после жалоб медиков
«Привязали одну ногу к дереву, другую к машине»: в Башкирии осудили двух сельчан, устроивших самосуд
В МЧС Башкирии предупредили о штормовом ветре
Погода в Башкирии на завтра, 24 мая
Жительница Башкирии в пылу ссоры зарезала своего 29-летнего сына