Для жителей Башкирии понедельник, 25 мая, станет выходным днем

24 Май 2020 2020-05-24T14:30:29+03:00

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В Башкирии понедельник, 25 мая, будет выходным днем, а рабочая неделя начнется со вторника, 26 мая. Связано это с тем, что сегодня, 24 мая, мусульмане отмечают завершение поста - Ураза-байрам. Так как праздник выпал на выходное воскресенье, следующий за ним день также сделали выходным. Это предполагает статья 112 Трудового кодекса страны.

Еще одна хорошая новость для жителей республики - по тому же ТК РФ, но уже по статье 120, нерабочий праздничный день 24 мая не включается в число календарных дней отпуска.

ИСТОЧНИК KP.RU