В Башкирии ожидаются грозы со шквалистым ветром
Выходной день 25 мая в Уфе, предположительно, принесет с собой непогоду. По прогнозам синоптиков, на протяжении дня будет переменная облачность. Солнечные часы будут сменяться кратковременными дождями. Днем ожидается гроза, которую будет сопровождать шквалистый ветер до 17, а то и до 22 м/с. В основном ветер будет северным с переходом на западный.
По данным Управления гражданской защиты, ночью температура будет колебаться в пределах +10, +12 градусов. Днем воздух прогреется до +20.
Аналогично грозы и сильный ветер прогнозируются и в целом по республике. Об этом предупреждает региональное управление МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU