В Башкирии ожидаются грозы со шквалистым ветром

24 Май 2020 2020-05-24T14:46:34+03:00

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Выходной день 25 мая в Уфе, предположительно, принесет с собой непогоду. По прогнозам синоптиков, на протяжении дня будет переменная облачность. Солнечные часы будут сменяться кратковременными дождями. Днем ожидается гроза, которую будет сопровождать шквалистый ветер до 17, а то и до 22 м/с. В основном ветер будет северным с переходом на западный.

По данным Управления гражданской защиты, ночью температура будет колебаться в пределах +10, +12 градусов. Днем воздух прогреется до +20.

Аналогично грозы и сильный ветер прогнозируются и в целом по республике. Об этом предупреждает региональное управление МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU